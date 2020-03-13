Закроют по домам? В Украине готовят жесткие ограничения с передвижением

В одной из областей Украины могут ввести жесткие ограничения с передвижением, чтобы избежать распространения коронавируса, первой жертвой которого в стране стала пенсионерка из Радомышля.

Об этом в пятницу, 13 марта, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы сейчас рассматриваем возможность в ближайшее время, если будут завершены противоэпидемические исследования и наши подозрения подтвердятся, в одном населенном пункте страны ограничить гражданам право на передвижение за его пределы", - сказал он.

По словам Ляшко, согласно рекомендациям относительно карантина, со своей стороны органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать соответствующие решения, в частности, и об ограничении передвижения.

Также он призвал украинцев не верить заявлениям "спекулянтов", которые предлагают пройти тест на коронавирус за 10 тыс. гривен, а также завышают цену на защитные маски и другие медицинские средства.

Детальнее о ситуации с коронавирусом в Украине и мире читайте в материале "Апострофа": Удар по Донбассу и заражение жены Трюдо: как коронавирус продолжает "шагать" по миру.