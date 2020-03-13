Украину будет заливать дождями: синоптики рассказали о "сюрпризах" 13 марта

В пятницу, 13 марта, в западных и центральных областях Украины пройдут дожди, осадки придут вместе с похолоданием.

Такой прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Теплая погода без осадков сохранится в юго-восточном регионе Украины, где столбики термометров покажут днем от +15 до +18 градусов по Цельсию. Теплее всего будет в Николаевской области, где воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Осадков не предвидится и в северной части страны, но в здесь будет прохладнее - максимально 11 градусов тепла днем.

На западе страны и в центральных областях ожидаются дожди и похолодание до +10...+12 градусов по Цельсию.

В Киеве в пятницу, 13 марта, температура воздуха днем будет в пределах +10...+12 градусов по Цельсию, пройдет дождь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.