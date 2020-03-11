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Наступит не по календарю: синоптики рассказали, какая погода в Украине будет летом

среда, 11 марта 2020, 00:37
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Фото: Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: пр этом, одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, лето наступит не по календарю, а в августе. Однако жара будет уже в мае. Правда июнь и июль накроют Украину дождями, ураганами и градом.

С ним согласен народный синоптик Назарий Данилюк. По его словам, после засушливого и жаркого мая в июне в Украину придут дожди и шквальный ветер.

Ливни утихнут к середине июня, а температура воздуха достигнет +24 градусов. Такой погода будет до конца месяца. А вот начало июля в Украине будет дождливым с ураганами и перепадами температур.

Август в Украине, по расчетам Данилюка, будет переменчивым – из жары в ливни и прохладу. Уже со второй половины месяца начнет холодать.

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач с коллегами не согласен. По его мнению, сильной жары летом ждать не стоит, разве что на несколько дней в каждом месяце. При этом, по его словам, дожди будут и в августе.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух считает, что лето будет аномально жарким даже в сравнении с прошлым годом.

"Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", – сказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился детальный прогноз погоды до конца 2020 года по месяцам.

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