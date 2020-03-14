На Донбассе ликвидировали опасного боевика по прозвищу "Викинг": фото

В районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик незаконной группировки ДНР 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем "Викинг".

Об этом у себя на странице в Twitter сообщил блогер NecroMancer.

Он отметил, что боевик был ликвидирован еще в середине января, при этом обстоятельства его смерти не уточняются.

"Яблонский Павел Васильевич "Викинг" (Шахтерск, 21/08/89) погиб 13/01/20 в р-не Горловки", - отметил блогер.

Также в доказательство указанного факта он привел сообщение сообщества "Книга памяти", где источники с оккупированных территорий рассказывают об убитых боевиках.

В базе "Миротворец" указано, что Яблонский родился в городе Шахтерск на Донбассе, и воевал в составе незаконных группировок под Горловкой, там же и был ликвидирован.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке "Егерь" - командира взвода НВФ.