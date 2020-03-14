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Российские корабли совершили наглую провокацию в Черном море: опубликовано видео

суббота, 14 марта 2020, 19:24
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В акватории Черного моря корабли российского флота попытались провести опасные провокации против ракетного катера ВМС Украины "Прилуки".

Об этом говорится в сюжете телерадиостудии Минобороны "Бриз".

Катер выполнял в Черном море ряд учебно-боевых задач. В частности, экипаж отработал тактическое маневрирование катера в море, провел учения по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне во время якорной стоянки на незащищенном рейде, а также борьбу за живучесть катера на переходе морем.

"В ходе выполнения боевых задач личный состав патрульного катера показал надлежащую морскую выучку, готовность решительно действовать при разных обстоятельствах, сохранять психологическую устойчивость и профессионально выполнять поставленные боевые задачи в любых условиях, не помешало украинским морякам и постоянное присутствие и наглость кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ", — говорится в сюжете.

Так, после постановки катера на якорь в районе Голицынского газового месторождения, на горизонте появился патрульный сторожевой корабль ФСБ РФ "Безупречный", а через несколько часов был обнаружен и большой ракетный катер ЧФ РФ "Шуя", которые в ночное время прибегли к провокации, нарушая при этом Международные правила предупреждения столкновения судов, которыми руководствуются корабли во время выходов в море. Без ходовых огней "Безупречный" пытался незаметно приблизиться на критическое расстояние — около 1 кабельтового к украинскому катеру, при том, что предельно разрешенное расстояние для сближения в ночное время составляет более 30 кабельтовых.

Отмечается, что с помощью светового прожектора россияне пытались ослепить экипаж, находившийся на ходовом мостике, а в воздухе вел разведку российский беспилотник вертолетного типа.

Как ранее сообщал "Апостроф", Украина в лице Румынии нашла сторонника в вопросе усиления военно-морского сотрудничества в Черном море из-за роста количества угроз со стороны России в Черном море.

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