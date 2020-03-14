В Украине отмечают День добровольца: Зеленский обратился с поздравлением

В субботу, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов добровольческих батальйонов, подписав закон о статусе добровольцев. По поводу Дня украинских добровольцев в столице состоится молебен и шествие к Офису президента на Банковой..

Обращение к добровольцам президент Зеленский опубликовал на своей Facebook-странице.

"Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцев, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг в защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное - свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбы за наше будущее, будущее наших детей", - сказано в обращении.

Президент поблагодарил добровольцев за самоотверженность и героизм, а также сообщил, что подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", который Верховная Рада Украины приняла 4 декабря прошлого года.

"Законом предусмотрено предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Рад, что первые удостоверения участника боевых действий уже получили наши герои-добровольцы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент публично обратился к Кабинету Министров с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины. Также он попросил проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.

По поводу Дня украинских добровольцев, который был учрежден 17 января 2017 Верховной Радой Украины, в Киеве на Михайловской площади состоится молебен по всем погибшим защитниками Украины. После этого планируется шествие к Офису президента на улицу Банковую, где участники акции выскажут свои требования к власти.

Кроме того, планируется марш к посольству Российской Федерации. Организаторы акции отмечают, что никаких судебных запретов на проведение мероприятий ко Дню добровольца нет.

Ранее "Апостроф" сообщал, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла с правками во втором чтении и в целом законопроект, которым будет разрешено присваивать статус участника боевых действий добровольцам.