Масло, яйца и куриные ножки: в Харькове необычно наказали владельца авто, фото

В Харькове неизвестные жестоко наказали водителя авто, измазав транспорт продуктами.

Об этом сообщают в Telegram-канале "ХС | Харьков".

Инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу улица Метростроителей, 9. Отметим, что, судя по фото, водитель автомобиля не нарушил правил, а припарковал машину около многоэтажки и возле тротуара, где в ряд стоят и другие авто.

"Какие-то странные развлечения на Северной Салтовке. Облили машину маслом, мукой и яйцами. Сверху еще добавили куриные ножки и туалетную бумагу по вкусу. Это намек девушке, что она не умеет готовить?", - написали в сети и опубликовали фотографии.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Киеве "героине парковки", припарковавшейся в неположенном месте, на тротуаре, жестко отомстили, написав нецензурное слово на капоте машины и разрисовав лобовое стекло.