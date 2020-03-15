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Масло, яйца и куриные ножки: в Харькове необычно наказали владельца авто, фото

воскресенье, 15 марта 2020, 01:31
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В Харькове неизвестные жестоко наказали водителя авто, измазав транспорт продуктами.

Об этом сообщают в Telegram-канале "ХС | Харьков".

Инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу улица Метростроителей, 9. Отметим, что, судя по фото, водитель автомобиля не нарушил правил, а припарковал машину около многоэтажки и возле тротуара, где в ряд стоят и другие авто.

"Какие-то странные развлечения на Северной Салтовке. Облили машину маслом, мукой и яйцами. Сверху еще добавили куриные ножки и туалетную бумагу по вкусу. Это намек девушке, что она не умеет готовить?", - написали в сети и опубликовали фотографии.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Киеве "героине парковки", припарковавшейся в неположенном месте, на тротуаре, жестко отомстили, написав нецензурное слово на капоте машины и разрисовав лобовое стекло.

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