В Киеве "героине парковки" оставили грубое послание: опубликовано фото

В среду, 11 марта, в Киеве "героине парковки", припарковавшейся в неположенном месте, на тротуаре, жестко отомстили, написав нецензурное слово на капоте машины, и разрисовав лобовое стекло.

Соответствующее фото публикуют в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

"Этому городу нужен новый герой... парковки", - говорится в подписи к снимку, на котором можно увидеть, что хозяйка авто перегородила проход настолько, что с ребенком в коляске уже вряд ли проедешь.

"Поддерживаю автора! Там с коляской не проехать из-за таких вот дятлов... лень ему 20-50 метров пройтись", "Нуу днем там не пройти не проехать, метод радикальный но и он не поможет", "Прикольно. То что продается в маркетах под названием "майонез", только так можно использовать)", - пишут в сети, отмечая в комментариях, что авто принадлежит женщине за 60 лет.

Напомним, как сообщал "Апостроф", возле станции метро "Осокорки" неизвестный водитель решил проехаться по газону и снес с корнем недавно высаженные молодые деревья.

Также в сети показали очередного "героя парковки", которого заметили на улицах Киева. На этот раз владелец недешевого транспортного средства бросил его на клумбе, где растет дерево.