Даже стены задрожали: жителей Львова напугал мощный взрыв

Во вторник, 17 марта, во Львове практически во всех частях города был слышен хлопок, который был воспринят как взрыв.

Об этом пишут местные жители в комментариях к посту депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича в соцсети Facebook.

Комментаторы отмечают, что звук, напоминающий взрыв, стал причиной того, что в автомобилях на стоянках в центре города сработала сигнализация, а жилые дома затряслись.

В полиции сообщили, что информация о каком-либо чрезвычайном происшествии отсутствует: обращений по этому поводу не было.

По предположению, виновником громкого хлопка, который напугал львовян, мог стать военный самолет, который пролетая над городом преодолел звуковой барьер. Депутат Игорь Зинкевич обратил внимание на военные учения, которые в это время проходят на расположенном в Львовской области полигоне.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.Он упал под Львовом неподалеку от кладбища рядом с селом Сокольники.