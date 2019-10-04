Под Львовом потерпел крушение самолет: первые фото и данные о жертвах

В пятницу, 4 октября, во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.

Об этом сообщает "24 канал".

Самолет принадлежит авиакомпании "Украина Аэроальянс" и выполнял чартерный грузовой рейс #UKL4050. Воздушное судно летело из итальянского города Виго в Стамбул (Турция). Самолет должен был приземлится во Львове для дозаправки, но сразу же перед планируемой посадкой, в 06:45, он исчез с радаров.

Информация о крушении летательного аппарата появилась около 07:00. Он упал под Львовом неподалеку от кладбища рядом с селом Сокольники. В аэропорту "Львов" совместно со спасателями начали спасательно-поисковые работы.

Как известно, на борту самолета находились 7 членов экипажа. После столкновения с землей трое из них получили травмы. О жертвах аварии пока не сообщается.

По данным депутата Игоря Зинкевича, на борту самолета находились 7 человек экипажа и один мужчина пассажир. Известно, что есть пострадавшие, а также погибшие.

1.jpg 1 / 1 2.jpg 1 / 1 3.jpg 1 / 1 4.jpg 1 / 1 13.jpg 1 / 1 12.jpg 1 / 1 11.jpg 1 / 1 10.jpg 1 / 1 9.jpg 1 / 1 8.jpg 1 / 1 7.jpg 1 / 1 6.jpg 1 / 1

Фото Игоря Зинкевича

Как сообщал "Апостроф", в Словакии разбился советский военный самолет МиГ-29, который числился на балансе ВВС страны.