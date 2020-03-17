Мифы про коронавирус: доктор Комаровский опроверг слухи и рассказал о профилактике

Известный украинский инфекционист Евгений Комаровский прокомментировал гуляющие в интернете и СМИ рассылки о коронавирусе, выяснилось, что многие из них не подкреплены наукой и являются лишь гипотезами и теориями.

Об этом он рассказал в своем Youtube-канале.

"В настоящее время, когда есть какая-то общедоступная важная медицинская информация, она должна быть подкреплена реальными доказательными медицинскими рекомендациями серьезных органов. Поэтому убедительная просьба и ко всем нашим экспертам выдающимся: вы когда какую-то информацию массово людям вносите, давайте ссылочку, откуда вы ее взяли, это крайне важно. На сегодня никаких убедительных доказательств о том, что ибупрофен – плохо, нет. Буду – мы вам сообщим, на сегодня ибупрофен и парацетамол остаются препаратами номер 1 для использования как жаропонижающие средства при ОРВИ и коронавирусной инфекции в частности", - сказал доктор Комаровский.

Накануне российский журналист Александр Невзоров заявил, что якобы курильщики менее подвержены риску заболеть коронавирусом. Однако Комаровский заявил, что не очень понятно, откуда растут ноги у этих утверждений.

"На сегодня огромное исследование летальности и процентов тяжелых случаев от китайских товарищей показывает, что среди факторов риска курение является доминирующим. То есть, ни один другой фактор так четко не определял тяжесть заболевания и летальность, как курение. Именно с курением связано, по мнению большинства исследований, в 2 раза более высокая смертность и более высокая вероятность развития тяжелых форм заболевания у мужчин. Потому что в Китае большинство мужчин курит, большинство женщин – нет", - сказал доктор Комаровский.

Прокомментировал он и "знаменитое" так называемое письмо Юры Климова, молодого врача, который работает в Китае, который якобы пишет о том, что крупный вирус не может пролезть через дырки в обычной маске, и вирус погибает при температуре 26-27 градусов. Комаровский обращает внимание, что при таких суждениях должно быть не понятно, зачем вирус, который погибает при температуре 26-27 градусов стремится залезть в организм человека, который имеет температуру 36,6.

"Сразу говорю: письмо – фейк от начала до конца, его можно разбирать по каждому слову. Просто забудьте", - заявил врач.

Также он подверг сомнению рассылку о якобы "рецепте доктора Рошаля против коронавируса", в которой говорится о том, что каждый человек должен для профилактики коронавируса каждое утро должен принимать мелко нарезанный чеснок на голодный желудок.

Но самые большие вопросы у доктора Комаровского вызвала история про китайского пловца Сунь Яна, ныне дисквалифицированного за применение допинга. Авторы рассылки утверждают, что якобы ему в кровь ввели вирус, и благодаря плаванию он не заболел.

"Миллионы людей, наслушавшись, начитавшись этого бреда, в соплях, с отдышкой и кашлем прутся в бассейны изгонять хлорированной водой коронавирус. Тьфу на вас", - в сердцах сказал Комаровский.

Он призвал не забывать о профилактике: держаться от людей подальше, не посещать места массового скопления людей, тщательно мыть руки, после чего обрабатывать их антисептиком, не прикасаться руками к лицу, губам, носу, глазам, обрабатывать спиртом дверные ручки, смартфоны, ключи каждый раз, когда приходите домой или на работу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус .

Напомним, что в Киеве было официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом: один из пациентов находится в тяжелом состоянии.