RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 27.30
  • НБУ:EUR 29.60
НБУ:USD  27.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 марта

11:44
Почти пустые улицы в час-пик: появились впечатляющие фото Днепра на карантине
11:41
В семье умершего фермера рассказали о попытках рейдеров украсть его землю: видео
11:40
Валерия Харчишина госпитализировали после поездки в Италию: что известно Lime
11:23
Том Хэнкс и его жена вышли из больницы после диагностики коронавируса Lime
11:20
Заражение коронавирусом в Украине: карта с последними данными
11:15
Рада приняла закон о нарушениях правил карантина: как и кого будут наказывать
11:08
Из-за коронавируса премии "Золотая малина" раздали онлайн - назван худший фильм 2019 года Lime
10:50
Как украинцы заражаются коронавирусом: в Минздраве указали на важный момент
10:24
Апокалипсис уже начался: в сети показали пугающие фото из киевского метро
10:14
Актеры "Игры престолов" и "Мстителей" сообщили о позитивном тесте на коронавирус Lime
10:12
В Италии нашли лекарство от коронавируса и уже используют в больницах
08:58
Паника добралась до США: появилось видео гигантской очереди из-за коронавируса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заражение коронавирусом в Украине: карта с последними данными

вторник, 17 марта 2020, 11:20
переглянути новину українською

По состоянию на вторник, 17 марта, в Украине зафиксировали семь случаев коронавируса, в трех областях Украины, из них один с летальным исходом.

Об этом сообщает "Апостроф", публикуя карту областей Украины, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.

Первый случай коронавируса зафиксировали 3 марта в Черновцах. Мужчина вернулся из Италии и спустя два дня обратился к врачам с подозрением на коронавирус, которое позже подтвердили врачи. 16 марта стало известно, что тест на коронавирус показал отрицательный результат..

Позже в Черновицкой области зафиксировали еще 3 случая. В больнице лежит мужчина, жена которого недавно вернулась из Италии. и две женщины, которых госпитализировали 16 марта.

В Киеве коронавирусом заболели два человека, студент, который контактировал с больной на COVID-19, и женщина, она в тяжелом состоянии.

А в Радомышле, Житомирской области, 71-женщина вернулась из Польши, она с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь спустя 9 дней, 12 марта. На следующий день пенсионерка умерла. Этот случай стал первым смертельным в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус .

Напомним, что в Киеве было официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом: один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Заробитчанам глубоко наплевать на коронавирус - украинцы о ситуации в Польше

Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения

Сварить Украину заживо: почему обострилась ситуация на Донбассе и чего добивается Путин

Украинские города массово закрываются на карантин: что происходит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: