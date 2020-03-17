Заражение коронавирусом в Украине: карта с последними данными

По состоянию на вторник, 17 марта, в Украине зафиксировали семь случаев коронавируса, в трех областях Украины, из них один с летальным исходом.

Об этом сообщает "Апостроф", публикуя карту областей Украины, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.

Первый случай коронавируса зафиксировали 3 марта в Черновцах. Мужчина вернулся из Италии и спустя два дня обратился к врачам с подозрением на коронавирус, которое позже подтвердили врачи. 16 марта стало известно, что тест на коронавирус показал отрицательный результат..

Позже в Черновицкой области зафиксировали еще 3 случая. В больнице лежит мужчина, жена которого недавно вернулась из Италии. и две женщины, которых госпитализировали 16 марта.

В Киеве коронавирусом заболели два человека, студент, который контактировал с больной на COVID-19, и женщина, она в тяжелом состоянии.

А в Радомышле, Житомирской области, 71-женщина вернулась из Польши, она с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь спустя 9 дней, 12 марта. На следующий день пенсионерка умерла. Этот случай стал первым смертельным в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус .

Напомним, что в Киеве было официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом: один из пациентов находится в тяжелом состоянии.