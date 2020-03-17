Нардеп "Юзик" попал в аварию в Киеве: фото с места ДТП

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный как актер "Квартала 95" по прозвищу "Юзик", во вторник, 17 марта, стал участником дорожно-транспортного происшествия в столице.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице коллега "Юзика" по парламенту, народный депутат из фракции "Батькивщина" Владимир Кабаченко.

"Еду на встречу … и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик", - описал нардеп неожиданную встречу на дороге, опубликовав фото с места происшествия.

Кабаченко пожелал всем быть внимательнее за рулем.

Причины и обстоятельства аварии неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась аудиозапись, на которой якобы нардеп Корявченков обсуждает вопросы "схем" незаконного игорного бизнеса в Кривом Роге.