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Нардеп "Юзик" попал в новый скандал с крышеванием бизнеса: опубликовано аудио

воскресенье, 12 января 2020, 09:59
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В сети появилась аудиозапись, на которой якобы народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" обсуждает вопросы "схем" с незаконным игорным бизнесом в Кривом Роге.

Запись была опубликована в Telegram-канале "Темный Рыцарь".

Как утверждает автор инсайда, запись сделана в ресторане "Околица", в котором "Юзик" проводит бизнес-встречи.

"Ты правильно сказал сейчас за лотерею. Ты работай по них. И пускай тебе кто-то предъявит предъяву. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет, ГБР, пускай они скажут, что ты что-то незаконно делаешь. Делай это по моей команде. А мы посмотрим", – говорит в ролике голос, похожий на голос нардепа Корявченкова.

После этого еще один собеседник дает понять, что к схемам с нелегальным игровым бизнесом якобы причастен и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Давид Арахамия ответит вам на любой вопрос по игровому бизнесу. Человек в нашей структуре Верховной Рады, уважаемый человек", – говорит один из участников встречи.

Примечательно, что на записи слышны и намеки на угрозы тем, кто захочет развалить схему. Так, мужской голос предупреждает, что "кто будет из прокурорских мешать, будем вносить в ЕРДР".

Полностью аудио можно прослушать здесь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже появлялись аудиозаписи разговоров нардепа Юрия Корявченкова "Юзика" по поводу нелегальных схем.

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