"Новая почта" переходит на карантин: полный список отделений. которые закрываются

Из-за карантина для сдерживания распространения коронавируса в Украине, "Новая почта" закрыла свои отделения, расположенные в торгово-развлекательных центрах.
Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".
В частности закрывают следующие отделения:
Одесса
Отделение №84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются в отделение №90
Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №28
Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №26
Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №94
Одесская область
Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
Отделение №3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1
Львов
Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55
Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69
Черкассы
Отделение №22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15
Отделение №14 (ТЦ "Депот"), временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
Киев
Отделение №322 (ТЦ Олимпийский) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150
Отделение №138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149
Отделение №261 (ТЦ "Проспект"), временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №318
Отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троещина), временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №67
Херсон
Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6
Винница
Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23
Отделение №25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14
Отделение №22 (маг. "Грош") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7
Отделение №36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16
Луцк
Отделение №6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвону клиентов
Отделение №23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвону клиентов.
В Новой почте отметили, что в настоящее время все другие отделения и курьерская доставка работают в обычном режиме. Отмечается, что ведутся переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы доставки.
"Ведь понимаем, что предоставляем социально важный сервис, который особенно необходим украинцам во время карантина - доставка медицинского оборудования, продуктов питания, защитных материалов, дезинфицирующих и антисептических средств и т.д.", - отметили в пресс-службе.
Кроме того сообщается, что в отделениях Новой почты создано максимально безопасное пространство доставки: оборудованы станции дезинфекции рук, создана линия безопасности очереди 1 метр, чаще проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств и прочее.
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