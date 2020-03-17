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"Новая почта" переходит на карантин: полный список отделений. которые закрываются

вторник, 17 марта 2020, 15:14
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Из-за карантина для сдерживания распространения коронавируса в Украине, "Новая почта" закрыла свои отделения, расположенные в торгово-развлекательных центрах.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

В частности закрывают следующие отделения:

Одесса

Отделение №84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются в отделение №90

Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №28

Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №26

Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №94

Одесская область

Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2

Отделение №3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1

Львов

Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55

Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69

Черкассы

Отделение №22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15

Отделение №14 (ТЦ "Депот"), временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2

Киев

Отделение №322 (ТЦ Олимпийский) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150

Отделение №138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149

Отделение №261 (ТЦ "Проспект"), временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №318

Отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троещина), временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №67

Херсон

Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6

Винница

Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23

Отделение №25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14

Отделение №22 (маг. "Грош") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7

Отделение №36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16

Луцк

Отделение №6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвону клиентов

Отделение №23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвону клиентов.

В Новой почте отметили, что в настоящее время все другие отделения и курьерская доставка работают в обычном режиме. Отмечается, что ведутся переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы доставки.

"Ведь понимаем, что предоставляем социально важный сервис, который особенно необходим украинцам во время карантина - доставка медицинского оборудования, продуктов питания, защитных материалов, дезинфицирующих и антисептических средств и т.д.", - отметили в пресс-службе.

Кроме того сообщается, что в отделениях Новой почты создано максимально безопасное пространство доставки: оборудованы станции дезинфекции рук, создана линия безопасности очереди 1 метр, чаще проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств и прочее.

Напомним, появились впечатляющие фото Днепра на карантине . Утром, когда люди традиционно спешат на работу и учебу, в центральной части города было почти пусто.

Напомним также, 17 марта Верховная Рада приняла закон о нарушении правил карантина. "Апостроф" рассказывал, как и кого будут наказывать.

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