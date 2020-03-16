В Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

В понедельник, 16 марта, еще у двоих человек в Черновцах зафиксировали коронавирус.

Об этом сообщает заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

COVID-19 обнаружили у двух женщин. Какой они возрастной категории и входили ли в группу ризка, а также каким образом они заразились коронавирусом пока что неизвестно.

Пациенты были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта. С того времени они находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают необходимую медицинскую помощь.

Больные изолированы, состояние стабильное, проводится работа с теми, кто с ними контактировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.