Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов передал аппарат ИВЛ в инфекционную больницу Одессы

Бывший губернатор Одесской области Максим Степанов нашел и купил аппарат ИВЛ для инфекционной больницы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, удалось найти аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Это были сложные поиски в моей жизни. Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу", - сообщил политик.

Заметим, что Максим Степанов - первый политик, которому удалось найти необходимое для спасения жизни оборудования - такой аппарат ИВЛ. Во всем мире сейчас это - острый дефицит. Больницам катастрофически не хватает как аппаратов, так и средств индивидуальной защиты.

"Со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее. Ищем, собираем по крупицам. Впервые хочу воспользоваться силой Facebook. Друзья, не проходите мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь. Помогаем друг другу", - написал Максим Степанов.

Пользователи сети уже отреагировали и предложили запустить флешмоб с хэштегом "залишайсялюдиною".

"Друзья, серьезно, мы все можем чем-то помочь больницам, то власть только обещать может, попробуем? Публикуйте посты с этим хэштегом, я завтра в свою районку отвезу несколько масок, у меня есть запас", - пишут в комментариях к посту фолловеры.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции начался в декабре 2019 году в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение опасного вируса пандемией. На данный момент коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. В Украине подтвердили 14 случаев заражения, два человека умерли.

Ранее Максим Степанов заявил, что Кабмин принять безотлагательные меры для спасения украинской экономики.