Кличка "Скрипач": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

Пророссийские боевики на Донбассе понесли очередные потери, во вторник, 17 марта, фото еще одного погибшего были опубликованы в сети.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, опубликовав фото очередного "груза 200" из страниц сепаратистов в соцсетях.

"Скрипников Аркадий Александрович "Скрипач" (Харцызск, 01/03/65) умер 15/03/20", - сказано в сообщении.

Обстоятельства гибели "Скрипача" пока неизвестны.

Судя по опубликованным данным, 55-летний боевик родился в Азербайджане, до войны на Донбассе работал на одном из предприятий в Харцызске. Пишут, что он находился в составе незаконных вооруженных формирований ДНР с августа 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики сфотографировали парализованных ветеранов, на фото видно, что люди в тяжелом состоянии и не могут им отказать.