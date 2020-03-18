Считать будем с 12 часов: в Киеве пояснили нарушение в автобусах режима 20 человек, видео

Утром 18 марта в Киеве заметили нарушения режима карантина в общественном транспорте. Так, на городских маршрутах автобусы перевозили одновременно гораздо больше, чем 20 пассажиров, что запрещено ограничительными мерами.

Корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров пообщался с одним из кондукторов на данную тему.

По словам женщины, распоряжение касательно ограниченного количества пассажиров будет действовать с 12:00 18 марта. Только после этого времени в автобусах начнут пересчитывать пассажиров, говорит она.

Сейчас же маршрутки и другой общественный транспорт переполненный.

Детальнее о ситуации в городе читайте в материале "Апострофа": Водитель без маски и куча людей в маршрутках: эксклюзивные фото и видео "карантина" в Киеве.