Как и на чем доехать в Киеве с 18 марта: список транспорта при карантине

Из-за закрытия метрополитена вследствие распространения коронавируса в Киеве маршрутки продублируют ветки метро.

Об этом сообщают на странице "Киевпастранс" в Facebook.

"Киевпастранс" будет продолжать перевозки пассажиров. Транспорт будет ходить по такому маршруту:

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена). Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена). Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18

Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена). Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500

Напомним, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.

"Апостроф" сообщал как будут справляться с транспортным коллапсом в Киеве.