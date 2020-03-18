Как и на чем доехать в Киеве с 18 марта: список транспорта при карантине

Из-за закрытия метрополитена вследствие распространения коронавируса в Киеве маршрутки продублируют ветки метро.
Об этом сообщают на странице "Киевпастранс" в Facebook.
"Киевпастранс" будет продолжать перевозки пассажиров. Транспорт будет ходить по такому маршруту:
Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена). Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"
- Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
- Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
- Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
- Маршрутное такси № 228
Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена). Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"
- Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
- Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
- Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
- Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500
Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена). Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"
- Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
- Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
- Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
- Маршрутное такси: № 155, 166, 500
Напомним, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.
"Апостроф" сообщал как будут справляться с транспортным коллапсом в Киеве.