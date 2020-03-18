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Как и на чем доехать в Киеве с 18 марта: список транспорта при карантине

среда, 18 марта 2020, 06:50
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Из-за закрытия метрополитена вследствие распространения коронавируса в Киеве маршрутки продублируют ветки метро.

Об этом сообщают на странице "Киевпастранс" в Facebook.

"Киевпастранс" будет продолжать перевозки пассажиров. Транспорт будет ходить по такому маршруту:

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена). Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"

  • Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
  • Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
  • Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
  • Маршрутное такси № 228

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена). Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"

  • Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
  • Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
  • Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
  • Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена). Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

  • Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
  • Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
  • Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
  • Маршрутное такси: № 155, 166, 500

Напомним, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.

"Апостроф" сообщал как будут справляться с транспортным коллапсом в Киеве.

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