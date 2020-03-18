Увольнять не имеют права: Зеленский сделал срочное заявление по карантину в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что работодатели не имеют права увольнять украинцев из-за карантина, который был объявлен в стране из-за коронавируса.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Зеленский также призвал в случае возникновения подобных проблем обращаться в правоохранительные органы.

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление - сообщайте сразу в полицию", - сказал Зеленский.

Что касается граждан, которые оказались за пределами Украины, то их, по словам президента, вернут в страну самолетами. В частности, за ними послали президентский борт.

Зеленский сообщил также, что студентов из общежитий выселять не будут. При попытках выселения со стороны администрации студентам также стоит обращаться в полицию.

"Еще раз хочу призвать всех украинцев, особенно пожилых людей, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома", - резюмировал президент.

Напомним, подробнее о карантине из-за коронавируса читайте в материале "Апострофа": Как в Украине работает общественный транспорт: фото и видео "карантина" в разных городах.