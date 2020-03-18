Как в Украине работает общественный транспорт: фото и видео "карантина" в разных городах

В Украине после объявления карантина из-за коронавируса, несмотря на запрет в общественном транспорте возят больше 10 человек, люди в салонах большинство без масок, а на остановках большие очереди.

"Апостроф" собрал все, что известно на данный момент.

КИЕВ

В столице пока не соблюдают введенные жесткие меры ограничения, люди продолжают пользоваться междугородними маршрутками, а также нарушают правила карантина в городском общественном транспорте.

Кондуктор одного из общественного транспорта рассказал, что недавно салон был забит, невозможно было пройти по салону. При этом он признался, что пассажиров не считает.

"Нам пришла СМС, что с 12:00 возить по 20 человек", - говорит кондуктор.

Маршрутчики сократили выход транспорта на маршруты в два раза, сообщил LIGA.net владелец одного из киевских маршрутных перевозчиков на правах анонимности.

С 18 марта, после закрытия метро, операторы будут реагировать на ситуацию и выводить нужное количество транспортных средств на маршруты. Особенно это касается маршрутов с повышенным спросом - прежде всего дублирующие движение вдоль веток метрополитена.

Перевозчики также усилили меры по дезинфекции транспортных средств - ежедневная обработка салона хлорным раствором, водителям выдаются маски и перчатки.

Будут ли маршрутчики выполнять ограничения на перевозку до 10 пассажиров в одном автобусе - пока не ясно. Собеседник LIGA.net отмечает, что скорее всего "никто не сможет обеспечить физически". К тому же, такие рейсы будут нерентабельными, а о компенсациях таких перевозок со стороны КГГА на сегодня речи не идет.

ОДЕССА

По данным издания "Думская", 18 марта не вышли на линии до 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова.

Потому люди там также создают столпотворение и не соблюдают карантинных правил. Пассажиры буквально ломятся в транспорт, многие без масок.

Муниципалитет на столь грубое нарушение автоперевозчиками договоров пока не реагирует.

ХАРЬКОВ

В городе трамваи и троллейбусы забиты, а на остановках даже в 5 утра было в разы больше людей, чем обычно.

06:40 Обычно в это время до 5 человек на остановке. За 20 минут было 2 троллейбуса и 1 автобус. Вот вам и утро без метро.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта, пока украинцы не соблюдают карантинных правил при передвижении в общественном транспорте, то другие создают пробки в Киеве, выезжая на собственных авто.