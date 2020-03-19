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Как долго "живет" коронавирус на разных поверхностях: исследование ученых

четверг, 19 марта 2020, 05:32
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Смертельный коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель. По данным ученых, в воздухе он может оставаться в течение нескольких часов, а на поверхности – в течение нескольких дней.

Это стало известно во время опыта, во время которого специалисты сымитировали перенесение вируса от зараженного человека на домашние и больничные поверхности.

Переносчиком в эксперименте служил дозатор для аэрозоля, с помощью которого создавали микроскопические капельки.

На пластике и нержавеющей стали вирус прожил не менее трех дней. На картоне вирус не живет больше, чем 24 часа. Чтобы вирус стал инактивированным на медной поверхности, хватит и четыре часа.

По данным исследователей, три четверти вирусных частиц, которые попадают в воздух, утрачивают способность заражать через как минимум 66 минут. А вот 25 процентов все же могут быть опасны. К концу третьего часа половина из этих 25 % становится нежизнеспособной.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.

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