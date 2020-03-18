Что делать, если у вас подозрение на коронавирус: главный совет

Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса. В ведомстве призвали украинцев оставаться дома во время карантина, чтобы не заразиться.

Как говорится в пресс-службе министерства, людям сейчас нежелательно посещать места массового скопления.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорят в Минздраве.

В ведомстве также напомнили простые правила, которые помогут не заразиться вирусом.

"Не забывайте регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держите дистанцию. Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Черновицкой облгосадминистрации рассказали о том, в каком состоянии находятся дети, инфицированные коронавирусом.