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Когда в Украине пройдет индексация пенсий: Зеленский дал четкий ответ

четверг, 19 марта 2020, 07:02
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство начнет индексацию пенсий украинцам в мае 2020 года.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Также Зеленский отметил, что уже с 1 апреля украинские пенсионеры начнут получать дополнительную помощь в размере 1 тыс. гривен в связи с пандемией коронавируса.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - заявил президент.

Как ранее сообщал "Апостроф", обещанная ранее индексация пенсий 1 марта не состоялась. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам.

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