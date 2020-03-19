Когда в Украине пройдет индексация пенсий: Зеленский дал четкий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство начнет индексацию пенсий украинцам в мае 2020 года.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Также Зеленский отметил, что уже с 1 апреля украинские пенсионеры начнут получать дополнительную помощь в размере 1 тыс. гривен в связи с пандемией коронавируса.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - заявил президент.

Как ранее сообщал "Апостроф", обещанная ранее индексация пенсий 1 марта не состоялась. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам.