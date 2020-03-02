Когда вырастут пенсии в Украине: названы сроки и цифры повышения

В Кабинете министров Украины сообщили, что запланировали провести индексацию пенсий в сентябре 2020 года.

Об этом рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская у себя в Facebook.

По ее словам, после индексации пенсии от правительства их размер вырастет.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц", - отметила министр.

По ее словам, рост пенсий будет осуществляться по следующей процедуре: сначала лицам старше 80 лет, затем старше 78, после – 75 и так далее.

Также Соколовская добавила, что в случае, если парламент поддержит законопроект 2494, то с марта пенсионеры старше 80 лет будут получать отдельное пособие на уход в размере 670 гривен в месяц.

Глава профильного министерства уточнила, что такие же индексации запланированы и на следующие годы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Пенсионном фонде заявили, что индексация пенсий в марте может не состояться.