Радуцкий, иди в швеи: медик записала жесткое обращение из-за коронавируса

Работница Святошинской районной больницы города Киева обратилась к председателю парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилу Радуцкому, относительно дефицита медицинских масок в медицинских учреждениях.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook блогер Назар Приходько.

"У меня в отделении остались 3 маски, сказали шить самим. Какая реформа может быть, если масок нету? Хочу большой привет передать Радуцкому за маски. Может он устроится швеей и сошьет нам всем", - сказала медик.

Приходько в подписи к видео задается вопрос, как Радуцкому после такого вообще спится.

Как сообщал "Апостроф", в одном из столичных супермаркетов заметили в продаже по "бешенной" цене медицинские маски, которые покупают из-за распространения смертельного коронавируса.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины подготовили подробную инструкцию по безопасности для украинцев в связи с распространением коронавируса.