В Украину вернутся морозы: синоптик предупредила о похолодании

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о существенном похолодании, в Украину придет антициклон Юрген, который принесет с собой мокрый снег, дождь и сильный ветер.

Об этом она сообщила в Facebook.

20 марта, в День весеннего равноденствия, в Украине еще будет преобладать теплая погода.

Температура воздуха на севере, например, уже составит +9 +12 градусов.

На остальной территории Украины 20-го марта ожидается +10 +14 градусов. В южной части, большинстве центра и на Закарпатье +13 +17 градусов.

Дожди завтра наиболее вероятные в западных областях Украины и на юге.

В Киеве в День весеннего равноденствия уже воздух посвежеет, +10, +11 градусов, какие-то серьезные осадки - вряд ли.

Начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды - постепенное похолодание (юг и восток еще в субботу будут в тепле, но не долго), в дальнейшем осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже к "минусам".

Холодная погода продлится и дальше, ближе к следующим выходным воздух начнет прогреваться.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Украине надвигается похолодание.

Подробнее о том, когда ждать весну и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.