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Зима берет реванш: синоптик предупредила украинцев о суровой погоде

пятница, 20 марта 2020, 14:57
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Фото: pixabay

На выходных, 21-22 марта Украину накроет арктический воздух, из-за чего в стране похолодает.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

В субботу, 21 марта, в течение дня ожидается +4...+9 градусов, на Востоке +7...+12 градусов, а на юге еще побудет +9...+14 градусов.

В воскресенье, 22 марта уже днем столбики термометров покажут +1...+5 градусов, на юге до +9 градусов.

На выходных в стране в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода - дождь и мокрый снег. Усилится ветер.

В Киеве на выходные также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег. 21 марта будет +6...+7 градусов. В воскресенье, 22 марта, уже до +3 градусов.

"На следующей неделе предусматриваются ночи с морозом, днем слабые "плюсы", - заявила Диденко.

По ее прогнозам, зима уйдет с Украины в четверг, 26 марта. Тогда ожидается значительное потепление.

Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.

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