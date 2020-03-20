Зима берет реванш: синоптик предупредила украинцев о суровой погоде

На выходных, 21-22 марта Украину накроет арктический воздух, из-за чего в стране похолодает.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.
В субботу, 21 марта, в течение дня ожидается +4...+9 градусов, на Востоке +7...+12 градусов, а на юге еще побудет +9...+14 градусов.
В воскресенье, 22 марта уже днем столбики термометров покажут +1...+5 градусов, на юге до +9 градусов.
На выходных в стране в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода - дождь и мокрый снег. Усилится ветер.
В Киеве на выходные также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег. 21 марта будет +6...+7 градусов. В воскресенье, 22 марта, уже до +3 градусов.
"На следующей неделе предусматриваются ночи с морозом, днем слабые "плюсы", - заявила Диденко.
По ее прогнозам, зима уйдет с Украины в четверг, 26 марта. Тогда ожидается значительное потепление.
Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.