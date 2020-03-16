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Весна началась: в ботсаду Киева зацвели магнолии, эксклюзивные фото

понедельник, 16 марта 2020, 18:29
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В киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В ботсаду, который располагается на улице Симона Петлюры, 1, зацвели первые в этом году магнолии. Обычно период их цветения выпадает на конец апреля, но все зависит от погоды. Так, время цветения может меняться и выпадать даже на середину марта, что случилось и в нынешнем году.

Для того, чтобы наблюдать массовое цветение магнолии, нужно подождать 4-5 дней. Но уже распустились красивые крокусы.

Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев Весна цветы почки Ботанический сад имени Фомина Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Напомним, настоящее весеннее тепло получило официальное подтверждение метеорологов еще зимой. Столичные синоптики объявили, что метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля.

Как сообщал "Апостроф", в столице Японии, Токио, официально объявили о начале сезона цветения сакуры.

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