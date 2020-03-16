Весна началась: в ботсаду Киева зацвели магнолии, эксклюзивные фото

В киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В ботсаду, который располагается на улице Симона Петлюры, 1, зацвели первые в этом году магнолии. Обычно период их цветения выпадает на конец апреля, но все зависит от погоды. Так, время цветения может меняться и выпадать даже на середину марта, что случилось и в нынешнем году.

Для того, чтобы наблюдать массовое цветение магнолии, нужно подождать 4-5 дней. Но уже распустились красивые крокусы.

Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Напомним, настоящее весеннее тепло получило официальное подтверждение метеорологов еще зимой. Столичные синоптики объявили, что метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля.

Как сообщал "Апостроф", в столице Японии, Токио, официально объявили о начале сезона цветения сакуры.