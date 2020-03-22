Без насморка и кашля: в Украине рассказали, как именно проявляется коронавирус

Доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская озвучила главные симптомы коронавируса, которые отличают его от гриппа и других респираторных инфекций.

О них она написала на своей Facebook-странице.

"Количество больных с COVID-19 растет на глазах и мы с вами прекрасно понимаем, что только когда увеличится доступ к тестированию мы это увидим в официальной статистике. Уже по анализу историй болезни первых пациентов можно говорить о некоторых особенностях течения заболевания", - отметила она.

В частности, по словам доктора, коронавирус чаще всего протекает без кашля и насморка.

"Повышение температуры тела обычно до субфебрильных цифр и редко превышает отметку в 39 градусов", - уточнила врач.

Кроме того, по ее словам, пока больные с тяжелыми формами не доминируют.

Подробнее о коронавирусе, читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.