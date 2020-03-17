Можно перепутать: украинцам назвали главное сходство коронавируса и гриппа

В Министерстве здравоохранения Украины призывают украинцев не делать самостоятельных выводов о заболевании, вызванном коронавирусом COVID-19, почувствовав симптомы простуды.

Алгоритм действий для населения во время распространения коронавируса опубликовали на Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины.

"В случае появления первых симптомов простуды, делать самостоятельный вывод, что это может быть COVID-19 - не стоит! Ведь шансы заразиться ОРВИ или гриппом - значительно выше", - предупреждают в Минздраве.

Медики сообщили, что коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют сходную клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти.

По опубликованной статистике, с начала эпидемиологического сезона, 63 человека умерли в результате осложнений гриппа.

В период с 1 по 15 марта количество людей в Украине, заболевших гриппом и ОРВИ составляет почти 423 000 человек. А в течение февраля этого года заболело 959 563 человек.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить в закрытый мусорник", - советуют в Минздраве.

Как сообщал "Апостроф", медики считают, что большинство жителей Украины рискуют перенести болезнь, которую вызывает коронавирус, но в разных формах.