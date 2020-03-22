День 40 святых: что можно и нельзя делать в этот праздник

В воскресенье, 22 марта, православные христиане отмечают праздник 40 святых в честь памяти Сорока Севастийских мучеников, принявших жестокую смерть во имя христианской веры.

Этот праздник относится к одним из наиболее почитаемых в христианской вере. В этот день даже ослабляется Великий пост.

История праздника

Согласно поверью, 40 христиан из числа римских легионеров были лучшими воинами древнеримского императора Ликиния, который был язычником и жестоким гонителем христианства. В 320 году они отказались отречься от своей веры и были казнены возле города Севастия (ныне - турецкий г. Сивас)

Приметы

Несмотря на христианское значение праздника, с ним также связаны некоторые языческие поверья и традиции. Так, 22 марта девушкам нужно сломать сорок деревянных плашек, разорвать сорок веревочек – это прогонит злых духов, которые сковали морозом нашу землю. Если этот ритуал соблюсти, то зима непременно убежит, и мир наполнится светлыми духами, которые обязательно проложат весне дорогу, чтобы она спокойно могла вступить в свои законные права. В некоторых деревнях сохранилась традиция 22 марта качаться на качелях – чем сильнее раскачаться и выше взлететь, тем урожайнее будет год, а люди станут счастливее. Хорошая традиция в праздник весны – наряжать дерево бумажными, или тряпочными цветами, яркими ленточками, колокольчиками.

В народе существует и множество примет о погоде. Если на 22 марта зима не поспешит убраться подальше и выпадет снег, то и святая Пасхальная неделя ожидается холодной, не весенней, но если погода порадует теплом, то можно считать, что Весна победила, и прогнала стужу, ветры, и снегопады. Если прилетевшие птицы начнут вить гнезда на солнечной стороне, то это предсказывает очень холодное лето. Если посчастливится увидеть 22 марта скворца, то можно успокоиться – лето будет теплым, а урожай хорошим.

Что нельзя делать в День сорока святых

Поскольку праздник – один из дней Великого поста, то на него распространяются его правила и запреты. Нельзя есть мясо, рыбу или яйца, однако на 40 святых можно пить вино и есть пищу с растительным маслом.

Также в этот день нельзя сердиться, злиться, ругаться. Нежелательно работать, убирать в доме.

Напомним, подробнее о Великом посте читайте в материале "Апострофа": Великий пост: календарь питания по дня.