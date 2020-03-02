Великий пост: календарь питания по дням

Великий пост, который в 2020 году начался 2 марта и будет длиться до 18 апреля, предусматривает строгие ограничения: нельзя употреблять пищу животного происхождения - это мясо, яйца, молоко.

Рыба разрешена только в некоторые праздники - Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу разрешено есть рыбную икру. По будням есть можно только один раз в день, на выходных - два раза.

Понедельник, среда и пятница - это дни для холодной пищи без масла и термической обработки - сухоядения. Разрешено есть хлеб, свежие или моченые фрукты, квашеные или соленые овощи, грибы, мед и орехи.

Во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла, например, овощные и грибные супы, каши и макаронные изделия. Также можно употреблять чай, кофе, компоты, отвары.

По субботам и воскресеньям можно употреблять пищу с растительными маслами - супы, каши, тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.

Стоит добавить, что постные рецепты не должны быть скучными и однообразными - можно готовить разные крупы, есть овощи, фрукты, грибы, всевозможные соленья и маринады. При этом соблюдение поста носит рекомендательный характер, так как бывают ситуации, когда человек в силу состояния здоровья или других жизненных обстоятельств не может исключить мясо и молочные продукты из рациона.