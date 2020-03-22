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В Николаеве двое полицейских устроили стрельбу на улице: есть раненый

воскресенье, 22 марта 2020, 13:27
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Во время конфликта с дракой во дворе многоэтажного дома в городе Николаеве раздались выстрелы, ранение получил 32-летний местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в субботу, 21 марта, около 21:30 в Центральном районе Николаева. У мужчины, который пришел проведать родственников, возник конфликт в дворе дома с двумя мужчинами, которые оказались сотрудниками полиции.

Во время драки раздались выстрелы, по предварительным данным, из травматического оружия. С телесными повреждениями 32-летний местный житель был госпитализирован.

"По решению начальника ГУНП начато служебное расследование. На время расследования полицейские отстранены от служебных обязанностей. Также отстранен руководитель их подразделения", - сказано в сообщении пресс-службы полиции.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, назначены экспертизы, продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 15 марта, в Киеве на входе в супермаркет "Сильпо" мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета.

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