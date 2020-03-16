Житель Киева устроил стрельбу под супермаркетом: видео и фото с места ЧП

В воскресенье, 15 марта, в Киеве на Куреневке по улице Скляренко на входе в супермаркет "Сильпо" мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на свидетельства с места событий.

Отмечается, что эпизод имел место в 20:30, о стрельбе в частную службу охраны сообщил охранник супермаркета. Охранники задержали виновников происшествия – двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения и передали их полиции. На месте был обнаружен предмет, похожий на пистолет, из которого вероятно и велась стрельба.

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Охранник рассказал, что слышал, как двое мужчин нападали на третьего, а затем стреляли, как он полагает, в сторону пострадавшего. Тот сбежал перед приездом полиции, предварительно при стрельбе в него не попали. В то же время стрелок заявил, что "пытался устроить фейерверк", затем заявил, что стрелял не он. Его соучастник в свою очередь призвал полицию "не лезть в семейные вопросы", якобы это был конфликт между родственниками. Оба участника происшествия были задержаны. Позже к месту подошел еще и третий человек, который представился тестем одного из задержанных и попросил отпустить своего родственника, однако его полицейские не послушали.

Как сообщал "Апостроф", 15 марта в Харькове средь бела дня неизвестный устроил стрельбу. На месте происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет и гильзы предположительно от стартового пистолета.

До этого, 5 марта, в Киеве произошла стрельба, в результате которой, вероятно убит мужчина. Очевидцы рассказали, что человек, который был одет в форму, похожую на полицейскую, вел огонь по автомобилю Mercedes, водитель которого в результате происшествия скончался.