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Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло

понедельник, 23 марта 2020, 16:44
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Фото: pixabay

С четверга, 26 марта, в Украине будет теплеть и установится настоящая комфортная весенняя погода.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Температура воздуха в стране к концу недели будет повышаться. С четверга ощутимо потеплеет: сначала +7...+12 градусов, на юге до +15, ближе к выходным +10...+16 градусов. Всю неделю осадков не будет, будет светить солнце.

Однако пока погода в Украине еще прохладная. Во вторник, 24 марта, в большинстве областей будет солнечно. Но синоптик обещает сильный северо-восточный ветер (на севере Украины - слабее, только умеренный).

Также еще продлится морозная температура: ночью до -3...-8 градусов. Днем будут небольшие "плюсы", но все равно холодно, максимально +2...+6 градусов.

В Киеве вторник ожидается холодным, ночью -3...-5 градусов, днем +2...+4 градуса. Также солнечно и ветрено.

Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина еще в середине марта началась настоящая весна: там зацвели крокусы и магнолии.

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