RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 марта

20:38
Фейсбук ужаснули фото щенка в крови. Оказалось, милый корги просто объелся фруктами и уснул Lime
20:11
МОК перенесет Олимпийские игры из-за коронавируса
19:45
Хуже, чем круги ада: известный боец рассказал, как он болеет коронавирусом
19:42
Мое сердце занято: актриса "Дизель Шоу" прокомментировала слухи о романе на "Танцях з зірками" Lime
19:01
5 фильмов об эпидемиях, которые стоит посмотреть на карантине Lime
18:26
Создатели игры S.T.A.L.K.E.R. 2 дразнят фанов первым скриншотом шутера Lime
18:25
В чемпионате Украины рассматривают два варианта завершения сезона
18:10
Шварценеггер показал, как тренироваться дома во время карантина - упражнения для всех групп мышц Lime
17:18
Бывший футболист Барселоны посоветовал Месси и Роналду переехать в Беларусь
17:14
В Испании полицейские ездят по улицам с концертами - так они поддерживают людей на карантине: видео Lime
16:50
В Формуле-1 приняли очередное громкое решение из-за коронавируса
16:37
Ольга Куриленко рассказала, как лечилась и полностью выздоровела от коронавируса Lime
Все новости

Бутылки с кровью и мешок на голове: украинка сделала страшное признание о плену у боевиков ДНР

вторник, 24 марта 2020, 03:20
переглянути новину українською

Пленница боевиков так называемой ДНР Марина Чуйкова рассказала про издевательства над ней и другими украинцами в плену.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "057.ua".

Уроженку Горловки незаконно задержали 19 марта 2018 года на выезде из оккупированного города. У нее забрали документы, телефон и посадили в кабинет.

"После этого привели женщину, которая меня раздела и пересмотрела все мои вещи. Не знаю, что она там искала, но ничего такого не обнаружила. В итоге мы продолжали сидеть в этом кабинете и ждать", - рассказала пленница.

Украинку назвали предательницей родины и обвинили в том, что она передает данные о технике боевиков СБУ. Потому ее и водителя, с которым она выезжала из Горловки, повезли в неизвестном направлении и бросили в подвал.

"В этом подвале было три камеры без окон, но с постоянным светом и видеонаблюдением. И когда уже в соседнюю камеру привели соседа, то он мне сказал, что мы находимся в подвале "МГБ". Он меня успокаивал и говорил, что не переживайте, поскольку вас скоро обменяют. Это был молодой человек 25-27 лет. Я не знала, кто он такой, потому что нам не разрешали с ним общаться. Просто сходила с ума от незнания того, что со мной будет дальше", - поделилась Марина.

Женщину выводили на допросы с моральным давлением. Ее оскорбляли и обзывали, а при этом бил "следователь".

"Но если чего-то не хотела говорить или не могла вспомнить, то он меня отводил в соседнюю комнату, а там уже находились четверо или пятеро людей, которые производили физическое давление. Могли ударить. Кричали и оскорбляли, унижали постоянно", - описала она ужас плена у боевиков.

В камере, где держали пленных, было очень холодно, сыро и постоянно сильно сквозило. Там Чуйкову держали месяц, где она за это время не снимала пальто и сапоги.

"У меня там жил паучок и все тридцать дней я наблюдала, как он вьет паутину. В камере пол был из плитки, которую всю пересчитала. На стенах были пятна, и о каждом из них представляла, что это сова, волк или что-то другое. Просто сходила с ума от незнания того, что со мной будет дальше", - вспомнила Марина.

Также она отметила, что в камере стояли две бутылки по пять литров из-под воды, которые были наполнены мочой и кровью. Вся камера была в грязи и крови, повсюду был разбросан перевязочный материал и окровавленные медицинские перчатки. Было видно, что предыдущий пленник был ранен или его били, после чего ему делали перевязки.

Над женщиной тоже издевались: Марину возили с мешком на голове показывать каким-то людям. О ней снимали видео, в котором рассказывали не правдивую информацию, будто она что-то взрывала.

"Возили меня в "МВД" города Горловки, где показывали местным сотрудникам. Некоторые из них мои знакомые. Это были соседи из нашего дома. До этого даже и не знала, что они там работают. Но никто за меня не заступился и не собирался защищать", - рассказала Марина.

"Начальник" даже приказал расстрелять, однако ее только повозили по городам на Донбассе и привезли обратно. Потом возили в ангар, где приказывали просто стоять с мешком на голове.

Когда Марину привезли снова в камеру, то направили врача. Медик померила ей давление, которое оказалось очень высоким. Женщине разрешили принять таблетки, которые были в ее личных вещах (ранее их у нее конфисковали).

Марина отметила, что постоянно нервничала, ведь думала, что ее расстреляют. Также были мысли, куда спрячут тело, или просто отдадут собакам.

Как сообщал "Апостроф", в сети обратили внимание на сюжет, снятый про украинцев, которые были в плену у боевиков и потом их вернули в Украину. Среди них есть те, кто издевались над украинскими заключенными в донецкой тюрьме "Изоляция".

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет: хроника 23 марта

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Мы любим демократию, но коронавирус победила диктатура, - украинец, побывавший в Италии и Китае

Многие знают, что они умрут: как коронавирус "парализовал" мир и что говорят врачи

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: