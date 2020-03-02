Издевались над пленными: всплыли скандальные данные об украинцах, которых отдали по обмену боевики

В сети обратили внимание на сюжет, снятый про украинцев, которые были в плену у боевиков и потом их вернули в Украину. Среди них есть те, кто издевались над украинскими заключенными в донецкой тюрьме "Изоляция".

Как рассказал бывший пленный боевиков Станислав Асеев, его избивали два человека - Евгений Бражников и Алексей Кусков.

"Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января. Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го)", - пишет он в Facebook.

Асеев добавил, что в Феофании лично встретился с одним из них.

Напомним, что в сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, который потерял ногу на Донбассе, однако дома его ждал сюрприз - жена родила сына.