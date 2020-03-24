СМИ рассказали, кто и как готовил подозрения в деле "ФФУ Продакшн" 

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла первые решения об увольнении сотрудников Офиса генпрокурора Украины.

По данным СМИ приказ был подписан в отношении Александра Белоуса, назначенного Русланом Рябошапкой в департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам офиса, пишут "Комментарии".

Кроме того, по данным журналистов, готовы приказы об увольнении руководителя кадрового департамента Тараса Дунаса и прокурора Ивана Ковалева, работавшего в подчинении Белоуса.

Уточняется, что Ковалева уличили в фальсификации материалов производств и в "работе" на депутата от ОПЗЖ Григория Мамку. По данным СМИ, Ковалев якобы выписывал нужные политику подозрения.

Сегодня эту информацию косвенно подтвердил бывший журналист Константин Андриюк. Он уточнил, что речь идет о подозрении директору "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко в деле о строительстве футбольных площадок.

"Целому руководителю структуры УАФ (ФФУ Продакшн) объявлено подозрение... Поэтому ждем развития событий", - написал журналист.

Процессуальным руководителем в этом производстве ОГП является именно Иван Ковалев. Таким образом, Андриюк "показал" возможную связь "висящего на волоске" от увольнения прокурора Ковалева и депутата Григория Мамки.

Как ранее отмечал политический эксперт Денис Гороховский, и Мамка и Андриюк якобы отстаивают интересы депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса. Он же, по информации СМИ, средствами подконтрольных сотрудников ОГП и некоторых членов футбольной ТСК ВР, пытается свести личные счеты с Украинской ассоциацией футбола.