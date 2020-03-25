Боевики понесли крупные потери на Донбассе: появились подробности

На Донбассе было ликвидировано еще два боевика, а также еще двое получили ранения.

Об этом рассказал у себя в аккаунте в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

Он отметил, что также украинские военные вывели из строя 1 единицу боевой техники противника – автомобиль российского производства "Урал".

По его словам, один из боевиков был ранен из-за перестрелки на позициях со своими, в момент инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения.

"Потери орков составили 4 человека и 1 ед. ВТ: безвозвратные - 1 (4омсбр (во время хирургического вмешательства) санитарные - 3 (1 - 9 омсп (огнестрельное ранение в состоянии наркотического опьянения), 2 - 4 омсбр 2 АК (в результате обстрела) потери ВВТ: 1 ед. АО типа "Урал" (4 омсбр 2 АК - обстрел)", - написал он.

Позже, по словам защитника Украины, скончался еще один боевик, обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными, однако он точно не был ликвидирован в результате боевого столкновения сил НВФ с украинскими военными.

"По уточненным данным потери противника в течение 23 марта с.г. дополнительно составили 1 человека: безвозвратные - 1 (2 омсбр 2АК (не боевой, обстоятельства уточняются)", - добавил офицер.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали известного боевика из Луганской области по прозвищу "Дурик".