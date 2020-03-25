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На Донбассе "200 бригаду" пополнил боевик по кличке "Дурик": фото

среда, 25 марта 2020, 03:22
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На Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных группировок Владимир Дураченко 1995 года по прозвищу "Дурик".

Об этом рассказал у себя в Twitter блогер Necro Mancer.

Он уточнил, что причины смерти боевика на данный момент неизвестны.

"Дураченко Владимир Юрьевич "Дурик" (Брянка, 18/03/95) погиб 27/12/19 (обстоятельства требуют уточнения)", - отметил он.

Также он опубликовал скриншот публикации знакомой "Дурика", которая подтвердила его смерть. Она якобы служила с ним в одной группировке боевиков.

О самом боевике известно, что родился он в селе в Луганской области, там же и проживал до начала российской агрессии против Украины, а потом вступил в ряды российско-оккупационных войск.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России внезапно скончался атаман боевиков Донбасса Юрий Беляев по кличке "Кот", официальной причиной смерти назвали инфаркт, однако близкие уточнили, что на проблемы с сердцем он никогда не жаловался.

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