На волне хайпа на эпидемии: в СМИ рассказали, как Аймедов и Дубинина дискредитируют Одесский медин

Информация о закрытии одесской больницы с 9 аппаратами ИВЛ оказалась провокацией, а автор фейка - сторонник Владлены Дубининой, которая пытается возглавить Одесский медин.

Об этом сообщают Вести.

22 марта врач Александр Тимаков опубликовал пост, что Одесский медуниверситет решил закрыть университетскую клинику по адресу ул. Тенистая, 8. Пост собрал 2,2 тысячи перепостов и больше 600 комментариев. Информацию подхватили СМИ. В тот же день заммэра Одессы Павел Вугельман, а также администрация ОНМедУ опровергли эти данные: в соответствие с постановлением КМУ клиника приостановила амбулаторный прием на время карантина, чтобы освободить койки и оборудование на случай госпитализации пациентов с СOVID-19.

По данным "Вестей", Тимаков поддерживает назначение Владлены Дубининой на должность и.о. ректора ОНМедУ и запустил фейк, чтобы сорвать подготовку клиники к пандемии.

"Дубинина проиграла войну за ОНМедУ после отставки Супрун. Однако карантин предоставил возможность для реванша. Несложно представить, к каким последствиям могла бы привести неготовность к коронавирусу одной из крупнейших городских клиник. Коллапс позволил бы рейдерам поставить под сомнение профпригодность медперсонала и администрации вуза с тем, чтобы "героически спасать положение". План в высшей степени аморальный, что не умаляет его "эффективности", — говорится в материале.

В СМИ рассказали, что число аппаратов ИВЛ в якобы закрывающейся больнице 30 штук, хотя на самом деле там их 9.

По мнению автора, врачи больницы на Тенистой и одесситы оказались заложниками конфликта, участники которого преследуют свои цели.

"Дубинина пытается воспользоваться ситуацией, чтобы получить ректорское кресло. Тимаков протаптывает дорогу к повышению. СМИ тиражируют зраду. Провокацию устроили в период, когда вся страна объединяется для противодействия эпидемии", - пишет издание.

Летом 2018 года тогда и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назначила и.о. ректора ОНМедУ Константина Аймедова, а затем Владлену Дубинину. Коллектив с назначением не согласился и, сославшись на закон о высшем образовании, избрал и.о. ректора Юрия Сухина. В ответ рейдеры Дубининой 6 раз пытались захватить здание университета, а Супрун заблокировала бюджет вуза на 2019 год. В результате почти 12 месяцев коллектив не получал зарплаты и стипендии. МЗ утвердил смету вуза 4 декабря 2019 года.