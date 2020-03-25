Под Харьковом прогремел мощный взрыв в многоэтажке, начался пожар: жуткие детали и фото

В Харьковской области произошел взрыв и вспыхнула одна из квартир пятиэтажки, внутри находился 36-летний мужчина, он получил 90% ожогов лица и тела.

Об этом сообщает "Суспільне".

Инцидент произошел в поселке Слобожанское Змиевского района.

Взрывная волна выбила оконные стекла и повредила межэтажное перекрытие, после чего в квартире начался пожар.

Это был взрыв газа или что-то другое, сейчас выясняют.

"Сейчас на месте еще работают представители органов местной власти, специалисты других направлений, наши специалисты и правоохранители. Необходимо установить природу этого взрыва", - сказал спикер ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В квартире находился 36-летний мужчина, у него 90% ожогов лица и тела второй и третьей степеней тяжести, сообщил директор Центра неотложной помощи Виктор Забашта. По его словам, пострадавшего готовят к операции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 23 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв на территории гаражного кооператива, в результате чего разрушились несколько гаражей.