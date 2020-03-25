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В Карпатах 17 градусов мороза! Опубликовано впечатляющее фото вершины

среда, 25 марта 2020, 10:57
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На одной из самых высоких вершин Украинских Карпат в среду, 25 марта, зафиксированы настоящие зимние морозы.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, опубликовав фото заснеженных гор.

"По состоянию на 9:05 25.03.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -17 ° С, ветер северо-восточный 18-20 м/с, облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.

Судя по фото, в высокогорье Карпат все еще владычествует зима, склоны гор плотно укрыты снегом.

Как сообщал "Апостроф", по данным синоптиков, несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле. Холодная и сырая погода будет длиться вплоть до Пасхи (19 апреля), и только в конце месяца будет ясно и тепло.

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