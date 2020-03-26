Десятки украинцев застряли на популярном курорте: подробности скандала

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четверг, 26 марта 2020, 17:05
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В Индонезии на неопределенное время оказалась "заперта" целая группа украинских туристов.

Об этом рассказал один из них – волонтер Сергей Пономаренко у себя в Facebook.

Он отметил, что около 50 украинских граждан подали документы на эвакуацию 16 марта, и через два дня обращение было принято. После этого от дипломатов никаких сообщений не поступало. В то же время их билеты на 23 марта были аннулированы.

"Посольство Украины в Индонезии не берет трубку три дня. Когда были рейсы, их заботили лишь те люди, у которых просрочка по визе. Все дипломатические представительства нас "футболят" по кругу. Информации нет и это самая большая проблема. Система "Друг", которую активно пиарили, не работает. Мы потеряли около $1000, а взамен нам дали фантики, которые нужно использовать в течение года", - рассказал Пономаренко.

До этого украинцы жили на вилле, но теперь им пришлось переехать в гостиницу дешевле. Индонезийская сторона заявила, что не планирует брать с украинцев штрафы за просрочку виз.

В то же время российский МИД предложил украинцам помощь в эвакуации, однако они отказались.

Волонтер рассказал о проблеме с рейсами в Украину с пересадками, которыми воспользовались некоторые украинские туристы

"Люди покупают билеты и теряют деньги. Одни купили билет в Таиланд, но выяснилось, что там нужна справка о здоровье. Нам могли продать билеты в ОАЭ, которые только для граждан этой страны. Есть вариант добраться до Катара и оттуда домой. А еще минимальная надежда на МАУ. Мы не просим поддержки от государства, чиновники только путают", - рассказал харьковчанин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине назначили новый состав дипломатов в одну из стран, где из-за введенного карантина "застряли" украинские туристы.

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