Назначены дипломаты, которые займутся эвакуацией украинцев из Шри-Ланки: документ

Владимир Притула и Виктор Скрябин уполномочены представлять интересы Украины на острове Шри-Ланка и заниматся эвакуацией украинцев, которые оказались заблокированы на острове из-за принятых мер в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении "Апострофа".

Решение о назначении было принято Посольством Украины в Индии после успешных переговоров с Министерством иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

"Главной задачей новоназначенных представителей будет содействие эвакуации граждан Украины, застрявших на Шри Ланке в результате карантинных ограничений международного транспортного сообщения. Именно к Притуле и Скрябину следует обращаться украинцам, которых карантин застал на территории Шри-Ланки", - говорится в сообщении.

Отметим, что Владимир Притула и Виктор Скрябин также туристы на Шри-Ланке. Однако из-за активных действий были выбраны группой представлять интересы всех заблокированных на острове украинцев (более 600 человек). Они связывались с посольствами, взяв на себя такую ответственность. Позже из-за этого были назначены официальными представителями.

Как сообщал "Апостроф", из-за эпидемии коронавируса многие авиакомпании отменили рейсы, а две украинки не могут вылететь из Турции и уже третий день находятся в аэропорту Стамбула.