Должны пропустить: как Украина будет закрывать границы и что делать заробитчанам

Экс-спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом украинцев не будут пропускать на территорию Украины и имеют ли на это право пограничники.

Об этом он сказал в комментарии "Апострофу".

"Тут может быть два варианта. Либо введение режима чрезвычайного положения, и тогда полномочия руководства государства меняются, и такие мероприятия можно проводить, либо должно быть соответствующее решение правительства", - считает Слободян.

По его словам, если есть решение правительства, то пункты пропуска действительно могут прекращать свою работу, в связи с аргументами, которые в этом решении предоставлены.

"Пока есть только тезисы озвученные президентом, решения правительства пока нет, но не думаю, что за этим дело встанет. Но с другой стороны, гражданин Украины не может быть ограничен во въезде на территорию Украины. То есть пункты пропуска то будут закрыты, но если появится гражданин Украины, который возвращается домой, в любом случае его и пограничники и контрольные службы должны пропустить", - сказал он.

Напомним, что с 17 марта Россия, Польша и Беларусь прекратили железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией.

Как сообщал "Апостроф", карантин, который ввели в Украине из-за смертельного коронавируса, может быть отменен ранее, чем 24 апреля.