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Зеленский заявил о закрытии границ и борьбе со спекулянтами: видео

четверг, 26 марта 2020, 19:32
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о закрытии границы Украины для украинцев с вечера пятницы, 27 марта.

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Об этом говорится в видеообращении главы государства.

"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - сказал он.

Касательно украинцев, которые находятся за границей и не успели вернуться в Украину, то о них, по словам президента, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины

"Ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - сказал он.

Также президент приказал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю разобраться с VIP-палатами для чиновников и заявил, что сейчас важно не допустить роста цен на продукты, а "все спекулянты будут наказаны".

Напомним, что с 17 марта Россия, Польша и Беларусь прекратили железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией.

Как сообщал "Апостроф", карантин, который ввели в Украине из-за смертельного коронавируса, может быть отменен ранее, чем 24 апреля.

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