Элитное авто, земля и особняк под Харьковом: что указала генпрокурор в декларации о доходах

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четверг, 26 марта 2020, 17:35
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

Об этом свидетельствуют данные из электронной декларации за 2019, размещенной на сайте НАПК.

Согласно информации в декларации, в января 2014 года Венедиктова купила автомобиль Porsche Cayenne. Сейчас стоимость такой машины составляет примерно 2,5 миллиона гривен. Кроме того, она указала 312 737 гривен зарплаты, которую получила по основному месту работы, а также 186 156 гривен зарплаты за работу в должности народного депутата.

К тому же она внесла в отчетность почти 80 000 гривен и более 5000 евро на банковских счетах, а еще 50 000 гривен и 20 000 долларов США - наличными. Отметим, что согласно декларации, семья Венедиктовой открыла 13 счетов в украинских банках: ПриватБанк, УкрСиббанк и Райффайзен Банк "Аваль".

Также в декларалию она внесла дом в пгт Высокий Харьковской области, общей площадью 387,5 (м2), земельный участок площадью 1500 (м2) и офисное помещение в Харькове площадью 150 (м2).

Также Венедиктова остается профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина и советники в ООО "Перегрин Кэпитал Групп".

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан перед увольнением с должности впервые подал электронную декларацию.

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